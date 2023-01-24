В кремлі заявили, що експорт танків "Леопард" в Україну залишить "незгладимий слід" у російсько-німецьких відносинах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Постачання танків Leopard 2 в Україну залишать "незгладний слід" на російсько-німецьких відносинах, заявив офіційний представник кремля дмитро пєсков, передає УНН посилаючись на росЗМІ.
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На питання, як зміняться відносини між росією та Німеччиною, якщо Берлін схвалить постачання танків "Леопард" Києву на брифінгу для преси в Москві, пєсков сказав: "Такі поставки не віщують нічого доброго для майбутніх стосунків. Вони, безумовно, залишать незгладимий слід".
Він додав, що зв'язки з Німеччиною вже "на дні", а також немає "предметного діалогу" з іншими країнами ЄС та НАТО.
Доповнення
На Берлін наростає тиск з метою поставити на Україну танки "Леопард" німецького виробництва, але досі він уникав будь-яких зобов'язань. Він навіть не зміг ухвалити рішення під час міжнародного оборонного саміту на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині у п'ятницю.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у неділю заявила, що її країна не "стоятиме на шляху" Польщі, яка спрямує танки "Леопард" Україні.
Танки Leopard 2 створювалися в Німеччині, тому їхню передачу третім особам має схвалювати Берлін.