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The New York Times

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В кремлі заявили, що експорт танків "Леопард" в Україну залишить "незгладимий слід" у російсько-німецьких відносинах

Київ • УНН

 • 1202814 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Постачання танків Leopard 2 в Україну залишать "незгладний слід" на російсько-німецьких відносинах, заявив офіційний представник кремля дмитро пєсков, передає УНН посилаючись на росЗМІ.

В кремлі заявили, що експорт танків "Леопард" в Україну залишить "незгладимий слід" у російсько-німецьких відносинах

Деталі

На питання, як зміняться відносини між росією та Німеччиною, якщо Берлін схвалить постачання танків "Леопард" Києву на брифінгу для преси в Москві, пєсков сказав: "Такі поставки не віщують нічого доброго для майбутніх стосунків. Вони, безумовно, залишать незгладимий слід".

Він додав, що зв'язки з Німеччиною вже "на дні", а також немає "предметного діалогу" з іншими країнами ЄС та НАТО.

Доповнення

На Берлін наростає тиск з метою поставити на Україну танки "Леопард" німецького виробництва, але досі він уникав будь-яких зобов'язань. Він навіть не зміг ухвалити рішення під час міжнародного оборонного саміту на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині у п'ятницю.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у неділю заявила, що її країна не "стоятиме на шляху" Польщі, яка спрямує танки "Леопард" Україні.

Танки Leopard 2 створювалися в Німеччині, тому їхню передачу третім особам має схвалювати Берлін.

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