В кремле заявили, что не откажутся от идеи "санитарной зоны" в Украине, несмотря на новое дальнобойное вооружение ВСУ

кремль не отказывается от своей идеи создать "санитарную зону" в Украине, даже в случае передачи Киеву новых дальнобойных ракет. Об этом в комментарии российским СМИ заявил спикер кремля Дмитрий Песков, передает УНН.

Детали

Во время брифинга журналисты отметили, что Украина может получить ракеты с дальностью в около 300 километров. Также Пескову напомнили о постоянных заявлениях кремля, что "санитарная зона" в Украине будет увеличиваться в соответствии с дальнобойным оружием, которое будут иметь ВСУ.

Представитель кремля заверил, что в этом плане москва не изменила своей позиции и "санитарная зона" обязательно будет расширяться с учетом новых вооружений Украины.

Да, в этом плане (расширение санитарной зоны - ред.) ничего не меняется - заявил Псеков.

В то же время он не стал комментировать возможности рф противодействовать новому дальнобойному вооружению ВСУ. По его словам, вопрос по борьбе с ракетами - находится в компетенции минобороны рф.

Контекст

Весной российский президент Владимир Путин заявил, что россия создаст "непреодолимую санитарную зону" в Украине. Таким образом москва надеется защитить приграничные регионы рф от возможных атак со стороны ВСУ.

Напомним,

В CNN заявили, что в новом пакете помощи от США на 1 миллиард долларов возможно будет включено ракеты ATACMS с большой дальностью.