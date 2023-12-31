В кремле сохранение Украиной выхода к Черному оценивают как угрозу - ГУР

Сохранение Украиной выхода к Черному морю в кремле оценивают как угрозу. Также в россии считают критическим для себя переход русскоязычных украинцев на родной язык. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Детали

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует об оценках положения нашего государства со стороны террористической России. Указанные оценки военно-политическое руководство государства-агрессора использует для планирования дальнейших боевых и специальных действий в рамках войны против Украины - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что в кремле акцентируют внимание на сокращении финансовой помощи для Украины со стороны государств-партнеров.

В то же время советники вождей террористической россии предостерегают от мысли, что западная помощь в следующем году прекратится - "это недопустимо и опасно".

"Утверждение прозападного вектора развития Украины и сохранение выхода нашего государства к Черному морю оценивается москвой как угроза, которая в будущем может привести к "гораздо большим проблемам". Тотальное отвращение и презрение к России в украинском обществе московиты характеризуют как особую опасность", - информирует ГУР.

В частности, как сообщает разведка, на россии считают критическим для себя переход русскоязычных граждан Украины на родной язык.

Общественный консенсус, возникший в Украине в результате полномасштабного российского вторжения, является источником глубокой фрустрации вождей в кремле. Чтобы снова "привлечь" бывших сторонников России среди украинцев, московские "стратеги" подчеркивают необходимость представить "образ будущего для украинцев при разных сценариях "сво". Что именно имеют в виду в кремле - не уточняют, но отмечают, что решить проблему внутри Украины в пользу России можно только "кардинальной сменой элит и силовыми чистками - отмечается в сообщении.

В то же время в ГУР сообщают, что московиты считают, что долгая война в Украине при нынешней конфигурации глобальных сил может привести к дестабилизации внутри самой России.

Поэтому, похоже, в 2024 году государство-агрессор усилит репрессивную внутреннюю политику - добавили в ГУР.

Дополнение

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российская федерация потеряла 20% своего флота.