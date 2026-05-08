В Кремле отреагировали на указ Зеленского о разрешении парада в Москве

Появилась реакция рф на указ Президента Украины Владимира Зеленского о разрешении на проведение парада в москве 9 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Так, пресс-секретарь российского диктатора путина дмитрий песков заявил, что россии не нужно чье-либо разрешение для проведения парада победы в москве.

Горе тому, кто пытается шутить с днем победы - отметил песков.

В свою очередь глава комитета госдумы рф по международным делам леонид слуцкий назвал указ Зеленского о параде в москве клоунадой и "танцем на костях".

"Безопасность празднования дня победы гарантирована вс рф, парад состоится и без хамских указов Зеленского", - заявил слуцкий.

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил провести 9 мая парад в москве, подписав соответствующий указ.

