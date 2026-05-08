В Кремле отреагировали на указ Зеленского о разрешении парада в Москве
Киев • УНН
Песков заявил, что России не нужны разрешения для проведения парада победы. Слуцкий назвал указ Зеленского клоунадой и заверил в проведении мероприятия.
Появилась реакция рф на указ Президента Украины Владимира Зеленского о разрешении на проведение парада в москве 9 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Так, пресс-секретарь российского диктатора путина дмитрий песков заявил, что россии не нужно чье-либо разрешение для проведения парада победы в москве.
Горе тому, кто пытается шутить с днем победы
В свою очередь глава комитета госдумы рф по международным делам леонид слуцкий назвал указ Зеленского о параде в москве клоунадой и "танцем на костях".
"Безопасность празднования дня победы гарантирована вс рф, парад состоится и без хамских указов Зеленского", - заявил слуцкий.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский разрешил провести 9 мая парад в москве, подписав соответствующий указ.
