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В кремле не ответили, состоится ли сегодня разговор путина и Трампа

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков не подтвердил информацию о телефонном разговоре путина и Трампа. На вопрос журналистов он ответил: «Сообщим».

В кремле не ответили, состоится ли сегодня разговор путина и Трампа

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков не стал подтверждать информацию о возможном телефонном разговоре президента рф владимира путина и президента США Дональда Трампа, который может состояться сегодня, в День независимости Америки. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

На вопрос журналистов ТАСС, ожидается ли телефонная беседа между путиным и Трампом, Песков ответил кратко. 

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