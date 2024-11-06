В кремле не знают, будет ли путин поздравлять Трампа с победой
Киев • УНН
Песков заявил, что неизвестно, будет ли поздравлять путин Трампа с победой, напомнив о «недружественном» статусе США. По прогнозам, Трамп набрал 279 голосов выборщиков, его уже поздравили лидеры многих стран.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, собирается ли Путин поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах. Он подчеркнул, что речь идет о недружественной стране, передает УНН со ссылкой на BBC News.
Что касается поздравления, мне не известно, будет ли президент поздравлять Трампа... Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства
Песков заявил, что предварительные итоги выборов в США остаются внутренним делом этого государства, а оптимистичную реакцию некоторых российских политиков на вероятную победу Дональда Трампа объяснил его «мирными устремлениями на международной арене».
Что будет в январе - посмотрим... Главным образом будем делать выводы по заявлениям на темы, которые находятся в нашей повестке дня, когда они поступят, и по первым конкретным шагам
Кроме того, как пишет CNN, Песков заявил, что завершить как он называет «конфликт» в Украине за одну ночь нельзя.
«Мы неоднократно говорили, что США в состоянии помочь положить конец конфликту. Конечно, этого нельзя добиться за одну ночь», - сказал Песков.
Дополнение
По последним прогнозам, у Дональда Трампа 279, а у Камалы Харрис - 223 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы на президентских выборах в США.
Лидеры европейских стран, премьер-министры Израиля и Индии, а также генеральный секретарь НАТО успели поздравить Дональда Трампа с победой на выборах президента США.
Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Трампа с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление стратегического партнерства между странами.