В кремле не знают, будет ли путин поздравлять Трампа с победой

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, собирается ли Путин поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах. Он подчеркнул, что речь идет о недружественной стране, передает УНН со ссылкой на BBC News.

Что касается поздравления, мне не известно, будет ли президент поздравлять Трампа... Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства