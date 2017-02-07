В странах с низким уровнем дохода, больные гепатитом С не имеют доступа к лечению - ВОЗ

"По оценкам, такие хронические инфекции (вирус гепатита В или С - ред.) приводят к 57% случаев цирроза печени и 78% случаев первичного рака печени», - констатируют в ВОЗ.

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Также, в ВОЗ сообщают, что инфекции гепатита можно предотвратить путем применения безопасных пищевых продуктов и воды (гепатит А и Е), с помощью вакцин (гепатит А, В и Е), проверки донорской крови, обеспечения стерильного инъекционного оборудования и инфекционного контроля (гепатит В и С).

Однако, по мнению специалистов, одних только усилий по профилактике и повышению болезни и повышение осведомленности пациентов недостаточно.

"Хронические инфекции гепатита В и С можно лечить, но большинство людей, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, не имеют доступа к лечению из-за отсутствия скрининга и клинических услуг, а также из-за высоких цен на некоторые лекарства от гепатита", - резюмируют ученые.

Напомним, как сообщал УНН, У.Супрун может лишить украинских пациентов доступных лекарств от гепатита С .

Так, по содержанию Мирового соглашения между Украиной и "Галаад Сайенсиз, Инк."., американская фирма получит монопольное положение в Украине. Альтернативных лекарств от гепатита С на основе Софосбувир украинцы рискуют не иметь до 2020 года .

Добавим, что "Галаад" требует от Украины отменить регистрацию на лекарства от гепатита С, которые сегодня принимаются пациентами. В случае, если Украина откажется, американцы угрожают иностранным судом и намерениями взыскать с нашего государства 820 млн. долл.

И все это при том, что "Галаад" в суде (Окружной суд г.Киева) проиграл МОЗ. Так, суд вынес решение, которым отказал американцам в требовании к ведомству отменить регистрации лекарств против гепатита С, которые сегодня реализуются в Украине.