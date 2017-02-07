В країнах з низьким рівнем доходу, хворі на гепатит С не мають доступу до лікування - ВООЗ

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Інфекції гепатиту поширені у всьому світі. У багатьох країнах даних про поширеність інфекції немає. Тим не менш, за оцінками фахівців, хронічно інфіковані вірусом гепатиту В або С близько півмільярда осіб, передає УНН з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.