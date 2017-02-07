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В країнах з низьким рівнем доходу, хворі на гепатит С не мають доступу до лікування - ВООЗ

Київ • УНН

 • 6736 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Інфекції гепатиту поширені у всьому світі. У багатьох країнах даних про поширеність інфекції немає. Тим не менш, за оцінками фахівців, хронічно інфіковані вірусом гепатиту В або С близько півмільярда осіб, передає УНН з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

В країнах з низьким рівнем доходу, хворі на гепатит С не мають доступу до лікування - ВООЗ

"За оцінками, такі хронічні інфекції (вірус гепатиту В або С – ред.) призводять до 57% випадків цирозу печінки і 78% випадків первинного раку печінки", - констатують у ВООЗ.

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Також, у ВООЗ інформують, що інфекції гепатиту можна запобігти шляхом вживання безпечних харчових продуктів і води (гепатит А і Е), за допомогою вакцин (гепатит А, В і Е), перевірки донорської крові, забезпечення стерильного ін'єкційного обладнання та інфекційного контролю (гепатит В і С).

Однак, на думку фахівців, одних лише зусиль з профілактики та підвищення хвороби і підвищення обізнаності пацієнтів недостатньо.

"Хронічні інфекції гепатиту В і С можна лікувати, але більшість людей, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, не мають доступу до лікування через відсутність скринінгу і клінічних послуг, а також з-за високих цін на деякі ліки від гепатиту", - резюмують вчені.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, У.Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С.

Так, за змістом Мирової угоди між Україною і “Гілеад Сайєнсиз, Інк.”., американська фірма отримає монопольне становище в Україні.  Альтернативних ліків від гепатиту С на основі Софосбувір українці ризикують не мати до 2020 року.

Додамо, що “Гілеад” вимагає від України скасувати реєстрацію на ліки від гепатиту С, які сьогодні вживаються пацієнтами. У разі, якщо Україна відмовиться, американці погрожують іноземним судом та намірами стягнути з нашої держави 820 млн. дол.

І все це при тому, що “Гілеад” у суді (Окружний суд м. Києва) програв МОЗу. Так, суд виніс рішення, яким відмов американцям у вимозі до відомства скасувати реєстрації ліків проти гепати ту С, котрі сьогодні реалізовуються в Україні.

Українські Національні Новини

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