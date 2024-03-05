В Красном море повреждены три кабеля связи между Европой, Азией и Африкой

Три важных кабеля связи, проходящих через Красное море, перестали функционировать. Об этом сообщает компания HGC Global Communications Limited, пишет УНН.

Детали

По данным компании, перебиты линии связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN. На них приходится 25% трафика в регионе.

В компании говорят, что были готовы к таким атакам - перенаправляли потоки трафика по другим линиям, но некоторые информационные сервисы все же отключились.

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Seacom сообщили, что предварительные данные указывают на повреждение того сегмента кабеля, который пролегает в территориальных водах Йемена в Красном море.

В то же время хуситы со своей стороны заявили, что не причастны к инциденту, и возложили ответственность на американские и британские военные корабли, не приводя никаких доказательств.

Дополнение

Операторы пока воздерживаются от предположений о том, что именно повредило кабель, до его физического обследования.

В агентстве АР говорят, что пока неизвестно, как именно хуситы могли бы уничтожить линии связи, которые проходят по дну моря. Однако специалисты указывают, что кабели возможно повредить якорем судна, если волочить его по дну.

Напомним

Грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, перевозившее 41 тонну удобрений, затонуло в Красном море после нападения йеменских хуситов, что может привести к экологической катастрофе.