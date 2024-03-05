У Червоному морі пошкоджені кабелі зв'язку між Європою, Азією та Африкою
Київ • УНН
Хусити зі свого боку заявили, що не причетні до інциденту, та поклали відповідальність на американські й британські військові кораблі, не наводячи ніяких доказів.
Чотири важливих кабелі зв’язку, що проходять через Червоне море, перестали функціонувати. Про це повідомляє компанія HGC Global Communications Limited, пише УНН.
Деталі
За даними компанії, перебито лінії зв'язку Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom та TGN. На них припадає 25% трафіку у регіоні.
У компанії кажуть, що були готові до таких атак - перенаправляли потоки трафіку по інших лініях, але деякі інформаційні сервіси все ж таки відключилися.
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Seacom повідомили, що попередні дані вказують на пошкодження того сегменту кабелю, що пролягає у територіальних водах Ємену в Червоному морі.
Водночас хусити зі свого боку заявили, що не причетні до інциденту, та поклали відповідальність на американські й британські військові кораблі, не наводячи ніяких доказів.
Доповнення
Оператори поки утримуються від припущень про те, що саме пошкодило кабель, до його фізичного обстеження.
В агентстві АР кажуть, що наразі невідомо, як саме хусити могли б знищити лінії зв'язку, які проходять по дну моря. Проте фахівці вказують, що кабелі можливо пошкодити якорем судна, якщо волокти його по дну.
Нагадаємо
Вантажне судно Rubymar під прапором Белізу, що перевозило 41 тонну добрив, затонуло в Червоному морі після нападу єменських хуситів, що може спричинити екологічну катастрофу.