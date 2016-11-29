В.Коваленко признан лучшим футболистом 16 тура Лиги Пари-Матч
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинская Премьер-лига по итогам специалистов экспертного совета, определила лучшего футболиста из всех, принявших участие в играх 16 тура Лиги Пари-Матч. Об этом информирует УПЛ, передает УНН.
По итогам голосования победу одержал полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко, забивший два мяча в матче 16 тура против "Днепра". Игрок получил две трети голосов респондентов.
Отметим, что в экспертный совет УПЛ входят: Олег Венглинский, Виктор Грачев, Александр Заваров, Александр Денисов, Сергей Кандауров, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк.
Напомним, что лучшим игроком 15-го тура УПЛ было избрано футболист "Днепра" Валерия Лучкевича.
Как сообщал УНН, лучшим футболистом чемпионата в октябре признан нападающий "Александрии" Роман Яремчук.