В.Коваленка визнано найкращим футболістом 16 туру Ліги Парі-Матч

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українська Прем'єр-ліга за підсумками фахівців експертної ради, визначила найкращого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 16 туру Ліги Парі-Матч. Про це інформує УПЛ, передає УНН.