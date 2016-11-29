В.Коваленка визнано найкращим футболістом 16 туру Ліги Парі-Матч
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українська Прем'єр-ліга за підсумками фахівців експертної ради, визначила найкращого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 16 туру Ліги Парі-Матч. Про це інформує УПЛ, передає УНН.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко, який забив два м’ячі у матчі 16 туру проти "Дніпра". Гравець отримав дві третини голосів респондентів.
Відзначимо, що до експертної ради УПЛ входять: Олег Венглинський, Віктор Грачов, Олександр Заваров, Олександр Денисов, Сергій Кандауров, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Ігор Шуховцев, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк.
Нагадаємо, що найкращим гравцем 15-го туру УПЛ було обрано футболіста "Дніпра" Валерія Лучкевича.
Як повідомляв УНН, кращим футболістом чемпіонату в жовтні визнано нападника "Олександрії" Романа Яремчука.