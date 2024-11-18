В колледже на Киевщине благотворители сделали современную кулинарную лабораторию

ukenru
Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
12:48 • 89773 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
10:16 • 124107 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
09:08 • 144232 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
 • 149054 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 165689 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 173486 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 286621 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 186382 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 163373 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 144868 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

 • 169454 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

 • 167949 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 191908 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

10:59 • 123923 просмотра
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

12:02 • 102110 просмотра
публикации
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 191908 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 286629 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 205940 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 211324 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 216222 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

13:47 • 32762 просмотра
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

12:02 • 102110 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

10:59 • 123924 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

 • 167949 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

 • 169454 просмотра
Актуальное
В колледже на Киевщине благотворители сделали современную кулинарную лабораторию

В колледже на Киевщине благотворители сделали современную кулинарную лабораторию

Киев  •  УНН

 • 7587 просмотра

Read in English

В Немешаевском колледже открыли учебно-производственную лабораторию с современным оборудованием. Студенты-технологи пищевых производств смогут практиковаться на пароконвектомате и других современных устройствах.

В колледже поселка Немешаево на Киевщине открыли современную учебно-производственную лабораторию "Технологии пищевых производств". Ее наполнили пароконвектоматом, холодильной и морозильной камерами, шкафом шоковой заморозки, кухонным роботом "Thermomix" и т.д. Сейчас в Немешаевском профильном колледже Национального университета биоресурсов и природопользования  учится 1676 студентов. Те из них, кто учится по специальности технологии пищевых производств, смогут практиковаться на новом оборудовании. 

По словам директора Благотворительного фонда "МХП-Громаде" Александра Пахолюка, такая лаборатория станет неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставит студентам колледжа значительное преимущество при трудоустройстве на работу.

Сегодня очень важно вкладывать ресурсы в образование, давать молодым людям возможность получать знания, которые помогут им быть конкурентоспособными специалистами на рынке труда, а соответственно и достойно реализовывать себя. Для Благотворительного же фонда важно, чтобы такие специалисты оставались в Украине, развивали экономику через свой вклад в развитие общин маленьких городков и сел в частности

- добавил Александр Пахолюк. 

Как отметил директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз, для компании МХП стратегически важно поддерживать подобные проекты.

МХП как крупный международный бизнес, трансформирующийся в кулинарную компанию, понимает, насколько важно для выпускников профессиональных учебных заведений уметь работать с технологиями, быть квалифицированными и составлять достойную конкуренцию.  Ведь для любого работодателя чрезвычайно ценным сегодня является получить в свою команду выпускника вуза, при этом уже с достаточно широкими умениями. Поэтому крупный бизнес, в том числе и МХП, готов вкладываться в студентов, чтобы рынок был насыщен молодыми и перспективными работниками

- отмечает Павел Мороз.

В Немешаевском профессиональном колледже убеждены, что наличие такой лаборатории значительно усилит материально-техническую базу заведения, которое в 2022 году было под оккупацией и пострадало от действий оккупантов. Партнеры колледжа,  Благотворительный фонд "МХП-Громаде"  и компания МХП, суммарно  вложили в кулинарное пространство около 800 тыс. грн.

"Несмотря на все мы не только продолжаем работать, а стараемся идти вперед и создавать для наших студентов лучшие возможности для обучения и развития, - рассказывает директор Немешаевского профессионального колледжа НУБИП Украины Владимир Алехин. - Новая кулинарная лаборатория в нашем колледже - это настоящая мастерская совершенствования профессионализма каждого, кто мечтает работать по направлению технологий пищевых производств. Это также яркий пример государственно-частного партнерства, которое поможет усилить экономику Украины".

Владислав Суханов, студент 4 курса Немешаевского профессионального колледжа получает образование технолога пищевых производств. Он одним из первых попробовал работать на новом оборудовании кулинарной лаборатории.

"Когда закончу обучение, мечтаю работать сыроделом и разработать какую-то уникальную рецептуру, по которой буду готовить вкусные сыры и блюда из них, - признается Владислав.  - Новое оборудование в нашей кулинарной лаборатории просто вдохновляет быть лучшим специалистом".

Игорь Щавинский, шеф-повар Кулинарного центра МХП, во время открытия продемонстрировал студентам приготовление говяжьего языка су-вид темпура с древесными грибами. Он отметил, что в мире стремительного развития цифровых технологий сегодняшние студенты уже во время обучения должны иметь не только понимание современного кулинарного мира, но и знать на практике, как все это работает.

Image

Небольшая частичка Кулинарного центра МХП в Немешаевском колледже - это уже большой прогресс для студентов, которые в будущем видят себя в профессии, - добавляет Игорь Щавинский.

Это уже пятое подобное учебное заведение, которое благодаря Благотворительному фонду "МХП-Громаде" и МХП в рамках национального проекта "Дуальное образование" получило современную базу для обучения будущих специалистов.

Image
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев