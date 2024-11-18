В колледже на Киевщине благотворители сделали современную кулинарную лабораторию

В колледже поселка Немешаево на Киевщине открыли современную учебно-производственную лабораторию "Технологии пищевых производств". Ее наполнили пароконвектоматом, холодильной и морозильной камерами, шкафом шоковой заморозки, кухонным роботом "Thermomix" и т.д. Сейчас в Немешаевском профильном колледже Национального университета биоресурсов и природопользования учится 1676 студентов. Те из них, кто учится по специальности технологии пищевых производств, смогут практиковаться на новом оборудовании.

По словам директора Благотворительного фонда "МХП-Громаде" Александра Пахолюка, такая лаборатория станет неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставит студентам колледжа значительное преимущество при трудоустройстве на работу.

Сегодня очень важно вкладывать ресурсы в образование, давать молодым людям возможность получать знания, которые помогут им быть конкурентоспособными специалистами на рынке труда, а соответственно и достойно реализовывать себя. Для Благотворительного же фонда важно, чтобы такие специалисты оставались в Украине, развивали экономику через свой вклад в развитие общин маленьких городков и сел в частности - добавил Александр Пахолюк.

Как отметил директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз, для компании МХП стратегически важно поддерживать подобные проекты.

МХП как крупный международный бизнес, трансформирующийся в кулинарную компанию, понимает, насколько важно для выпускников профессиональных учебных заведений уметь работать с технологиями, быть квалифицированными и составлять достойную конкуренцию. Ведь для любого работодателя чрезвычайно ценным сегодня является получить в свою команду выпускника вуза, при этом уже с достаточно широкими умениями. Поэтому крупный бизнес, в том числе и МХП, готов вкладываться в студентов, чтобы рынок был насыщен молодыми и перспективными работниками - отмечает Павел Мороз.

В Немешаевском профессиональном колледже убеждены, что наличие такой лаборатории значительно усилит материально-техническую базу заведения, которое в 2022 году было под оккупацией и пострадало от действий оккупантов. Партнеры колледжа, Благотворительный фонд "МХП-Громаде" и компания МХП, суммарно вложили в кулинарное пространство около 800 тыс. грн.

"Несмотря на все мы не только продолжаем работать, а стараемся идти вперед и создавать для наших студентов лучшие возможности для обучения и развития, - рассказывает директор Немешаевского профессионального колледжа НУБИП Украины Владимир Алехин. - Новая кулинарная лаборатория в нашем колледже - это настоящая мастерская совершенствования профессионализма каждого, кто мечтает работать по направлению технологий пищевых производств. Это также яркий пример государственно-частного партнерства, которое поможет усилить экономику Украины".

Владислав Суханов, студент 4 курса Немешаевского профессионального колледжа получает образование технолога пищевых производств. Он одним из первых попробовал работать на новом оборудовании кулинарной лаборатории.

"Когда закончу обучение, мечтаю работать сыроделом и разработать какую-то уникальную рецептуру, по которой буду готовить вкусные сыры и блюда из них, - признается Владислав. - Новое оборудование в нашей кулинарной лаборатории просто вдохновляет быть лучшим специалистом".

Игорь Щавинский, шеф-повар Кулинарного центра МХП, во время открытия продемонстрировал студентам приготовление говяжьего языка су-вид темпура с древесными грибами. Он отметил, что в мире стремительного развития цифровых технологий сегодняшние студенты уже во время обучения должны иметь не только понимание современного кулинарного мира, но и знать на практике, как все это работает.

Небольшая частичка Кулинарного центра МХП в Немешаевском колледже - это уже большой прогресс для студентов, которые в будущем видят себя в профессии, - добавляет Игорь Щавинский.

Это уже пятое подобное учебное заведение, которое благодаря Благотворительному фонду "МХП-Громаде" и МХП в рамках национального проекта "Дуальное образование" получило современную базу для обучения будущих специалистов.