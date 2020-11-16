В КГГА не нашли взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киевской городской государственной администрации взрывчатку не обнаружили. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.
"Ничего не нашли, обследовали все хорошо", - сказала Зубрева.
Напомним, в Киеве в ЦУМе сегодня взрывчатки не обнаружили.
Отметим, что из-за "минирования" в Киеве из ЦУМа эвакуированы до тысячи человек.
Как сообщалось, недавно в Киеве "минировали" мост Патона, "минером" оказался бывший военный.