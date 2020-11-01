"Мінером" мосту Патона виявився колишній військовий - у прокуратурі розповіли деталі

Так, йдеться про інцидент, який стався 1 листопада вранці. Анонім повідомив про можливий вибух на столичному мосту Патона. "Невідомий чоловік повідомив, що нібито залишив на мосту вибухівку та погрожував її підірвати”, — розповіли у прокуратурі.

Працівникам поліції вдалося встановити особу “мінера” та затримати його.

"Ним виявився уродженець міста Чернігова, 1993 р.н., колишній військовий. Наразі із затриманим працюють правоохоронці. Розпочато кримінальне провадження за статтею 259 КК України — завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 листопада, близько 10:30, стало відомо, що у Києві анонім повідомив про замінування мосту Патона.