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"Минером" моста Патона оказался бывший военный - в прокуратуре рассказали детали

"Минером" моста Патона оказался бывший военный - в прокуратуре рассказали детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Человеком, которого задержали за сегодняшнее "заминирование" моста Патона в столице, оказался бывший военный. Сейчас с ним работают правоохранители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, речь идет об инциденте, который произошел 1 ноября утром. Аноним сообщил о возможном взрыве на столичном мосту Патона. "Неизвестный мужчина сообщил, что якобы оставил на мосту взрывчатку и угрожал ее взорвать", - рассказали в прокуратуре.

отрудникам полиции удалось установить личность "минера" и задержать его.

"Им оказался уроженец города Чернигова, 1993 г.р., бывший военный. Сейчас с задержанным работают правоохранители. Начато уголовное производство по статье 259 УК Украины - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 ноября, около 10:30, стало известно, что в Киеве аноним сообщил о заминировании моста Патона.

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