"Минером" моста Патона оказался бывший военный - в прокуратуре рассказали детали
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Человеком, которого задержали за сегодняшнее "заминирование" моста Патона в столице, оказался бывший военный. Сейчас с ним работают правоохранители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Так, речь идет об инциденте, который произошел 1 ноября утром. Аноним сообщил о возможном взрыве на столичном мосту Патона. "Неизвестный мужчина сообщил, что якобы оставил на мосту взрывчатку и угрожал ее взорвать", - рассказали в прокуратуре.
отрудникам полиции удалось установить личность "минера" и задержать его.
"Им оказался уроженец города Чернигова, 1993 г.р., бывший военный. Сейчас с задержанным работают правоохранители. Начато уголовное производство по статье 259 УК Украины - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 ноября, около 10:30, стало известно, что в Киеве аноним сообщил о заминировании моста Патона.