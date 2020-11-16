В КМДА не знайшли вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Київській міській державній адміністрації вибухівку не виявили. Про це в коментарі УНН розповіла прессекретар Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.
"Нічого не знайшли, обстежили все добре", - сказала Зубрєва.
Нагадаємо, у Києві у ЦУМі сьогодні вибухівку не виявили.
Зазначимо, що через “замінування” в Києві з ЦУМу евакуйовано до тисячі людей.
Як повідомлялося, нещодавно у Києві “мінували” міст Патона, "мінером" виявився колишній військовий.