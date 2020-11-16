В КМДА не знайшли вибухівки

"Нічого не знайшли, обстежили все добре", - сказала Зубрєва.

Нагадаємо, у Києві у ЦУМі сьогодні вибухівку не виявили.

Зазначимо, що через “замінування” в Києві з ЦУМу евакуйовано до тисячі людей.

Як повідомлялося, нещодавно у Києві “мінували” міст Патона, "мінером" виявився колишній військовий.