У столичному ЦУМі не знайшли вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві у ЦУМі вибухівку не виявили. Про це в коментарі УНН розповіла прессекретар Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.
“У ЦУМі нічого не виявили, перевірку провели”, — сказала Зубрєва.
Нагадаємо, через “замінування” в Києві з ЦУМу евакуйовано до тисячі людей.
Також сьогодні надійшло повідомлення про “замінування” Київської міської державної адміністрації.
Як повідомлялося, нещодавно у Києві “мінували” міст Патона, “мінером” виявився колишній військовий.