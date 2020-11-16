У столичному ЦУМі не знайшли вибухівки

“У ЦУМі нічого не виявили, перевірку провели”, — сказала Зубрєва.

Нагадаємо, через “замінування” в Києві з ЦУМу евакуйовано до тисячі людей.

Також сьогодні надійшло повідомлення про “замінування” Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося, нещодавно у Києві “мінували” міст Патона, “мінером” виявився колишній військовий.