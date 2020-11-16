У Києві "замінували" КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні надійшло повідомлення про "замінування" Київської міської державної адміністрації. Про це в коментарі УНН розповіла прессекретар Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.
"Повідомлення про замінування КМДА надійшло 14:50. Наразі там проводиться перевірка", - сказала Зубрєва.
Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада через "замінування" в Києві ЦУМу евакуйовано близько до тисячі людей.
Як повідомлялося, нещодавно у Києві “мінували” міст Патона, "мінером" виявився колишній військовий.