В Киеве "заминировали" КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня поступило сообщение о "заминировании" Киевской городской государственной администрации. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.
"Сообщение о заминировании КГГА поступило 14:50. Сейчас там проводится проверка", - сказала Зубрева.
Напомним, сегодня, 16 ноября из-за "минирования" в Киеве ЦУМа эвакуированы около тысячи человек.
Как сообщалось, недавно в Киеве "минировали" мост Патона, "минером" оказался бывший военный.