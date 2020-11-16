В столичном ЦУМе не нашли взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве в ЦУМе взрывчатку не обнаружили. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.
"В ЦУМе ничего не обнаружили, проверку провели", - сказала Зубрева.
Напомним, из-за "минирования" в Киеве из ЦУМа эвакуировано до тысячи человек.
Также сегодня поступило сообщение о "заминировании" Киевской городской государственной администрации.
Как сообщалось, недавно в Киеве "минировали" мост Патона, "минером" оказался бывший военный.