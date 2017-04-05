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В.Кличко: в этом году на ремонт дворов Киева выделят 100 млн грн

В.Кличко: в этом году на ремонт дворов Киева выделят 100 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12689 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. На ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий Киевсовет планирует выделить 100 млн грн. Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время выездной инспекции с главами районов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевского городского головы В.Кличко.

Мэр осмотрел капитально отремонтированный двор по адресу ул. Строителей, 27, 27А, 29, который выполнили в сентябре 2016 года. Стоимость ремонта составила около 490 тыс. грн. Также капитальный ремонт в соседних дворах с бюджетом 420 тыс. грн запланируют при корректировке Программы социально-экономического развития.

По словам В.Кличко, в этом году в столице на ремонт дворов Киевсовет должен выделить 100 млн грн. При этом в Киевсовет поступили бюджетные запросы на капитальный ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий на 300 млн.

"В Киеве требуется капремонт 407 межквартальных проездов и придомовых территорий. Откровенно говоря, 100 млн - 10 млн на район - это небольшая сумма, поэтому мы будем выбирать наиболее заброшенные территории, чтобы исправить ситуацию с инфраструктурой», - отметил В.Кличко.

Мэр также призвал глав районов теснее сотрудничать с депутатами-мажоритарщиками Киевсовета, чтобы более эффективно решать проблемы территорий. Поскольку на этот год на осуществление полномочий депутатам выделили гораздо больше, чем прошлые годы.

Как сообщал УНН, завтра на Эстакадный съезде возле станции метро "Днепр" ограничат движение.

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