В.Кличко: цього року на ремонт дворів Києва виділять 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій Київрада планує виділити 100 млн грн. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час виїзної інспекції з главами районів, передає УНН з посиланням на прес-службу київського міського голови В.Кличка.
Мер оглянув капітально відремонтований двір за адресою вул. Будівельників, 27, 27А, 29, який виконали у вересні 2016 року. Вартість ремонту склала близько 490 тис. грн. Також капітальний ремонт у сусідніх дворах з бюджетом 420 тис. грн запланують під час коригування Програми соціально-економічного розвитку.
За словами В.Кличка, цього року у столиці на ремонт дворів Київрада має виділити 100 млн грн. При цьому до Київради надійшли бюджетні запити на капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій на 300 млн.
"У Києві потребують капремонту 407 міжквартальних проїздів та прибудинкових територій. Відверто кажучи, 100 млн – 10 млн на район – це невелика сума, тому ми будемо вибирати найбільш занедбані території, щоб виправити ситуацію з інфраструктурою», - наголосив В.Кличко.
Міський голова також закликав голів районів тісніше співпрацювати з депутатами-мажоритарниками Київради, щоб більш ефективно вирішувати проблеми територій. Оскільки на цей рік на здійснення повноважень депутатам виділили набагато більше коштів, ніж минулі роки.
Як повідомляв УНН, завтра на естакадному з'їзді біля станції метро "Дніпро" обмежать рух.