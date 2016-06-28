В.Кличко: права и свободы, закрепленные в Конституции, должны стать фундаментом для развития Украины

"Наш Основной закон гарантирует нам много прав и свобод, главное - чтобы обеспечивалось их выполнение, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя защищенным и чувствовал, независимо от должности, социального статуса, политических и религиозных убеждений, что живет в современной европейской демократической стране, где царит закон, а его жизнь, здоровье, честь и достоинство являются высшей ценностью", - отметил В.Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции, должны стать фундаментом для развития европейской, демократической Украины.

Киевский городской глава пожелал украинцам мира, благополучия и сил и энергии построить сильную и богатую Украину.

Напомним, День Конституции Украины отмечается ежегодно 28 июня и является официальным государственным праздником. Принятием данного документа в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития новой демократической и независимой страны.