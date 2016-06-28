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В.Кличко: права та свободи, закріплені у Конституції, мають стати фундаментом для розбудови України

В.Кличко: права та свободи, закріплені у Конституції, мають стати фундаментом для розбудови України

Київ • УНН

 • 9104 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Права та свободи людини і громадянина, закріплені у Конституції, повинні стати фундаментом для розбудови європейської, демократичної України. На цьому наголосив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

"Наш Основний закон гарантує нам багато прав і свобод, головне - щоби забезпечувалося їх виконання, щоби кожен громадянин України почував себе захищеним і відчував, незалежно від посади, соціального статусу, політичних і релігійних переконань, що живе у сучасній європейській демократичній державі, де панує закон, а його життя, здоров'я, честь і гідність є найвищою цінністю", - зазначив В.Кличко.

Міський голова столиці наголосив, що права та свободи людини і громадянина, закріплені у Конституції, повинні стати фундаментом для розбудови європейської, демократичної України.

Київський міський голова побажав українцям миру, добробуту та сил і енергії побудувати сильну і заможну Україну.

Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.

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