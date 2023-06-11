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В Киево-Печерской лавре впервые отправлена панихида по гетману Мазепе

Киев • УНН

 • 342639 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Киево-Печерской лавре впервые за историю ее существования молились за упокой гетмана Ивана Мазепы. Об этом сообщил ректор Открытого православного университета Георгий Коваленко в Facebook, пишет УНН

В Киево-Печерской лавре впервые отправлена панихида по гетману Мазепе

Цитата

«Сегодня в Лавре впервые публично помолились за упокой гетмана Ивана Мазепы.

Духовная и историческая справедливость восстановлена. А еще мы услышали о том, что ЮНЕСКО поможет реставрации построенной на средства Мазепы Всехсвятской церкви, а Национальный заповедник планирует открытие музея Мазепы в Онуфриевской башне, которая вместе со стенами вокруг Верхней Лавры также построена гетманом.

Также сегодня из хранилищ на несколько часов были вынесены некоторые реликвии Лавры, подаренные ей Мазепой, и оригинал гравюры, на которой есть прижизненный портрет гетмана», - сообщил Коваленко.

Он добавил, что это лишь начало хороших новостей.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко также сообщил об исторической службе, которая состоялась сегодня в Лавре.

«Церковь Всех святых всегда четко связывалась в сознании украинцев с именем великого гетмана. «Мазепиной церковью» называлась даже в путеводителях имперских времен. По инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины и при поддержке Офиса ЮНЕСКО в Украине мы начинаем реставрационные работы в церкви Всех святых, чтобы сохранить бесценный вклад гетмана в историю украинского народа», - сообщил министр.

Напомним

Гетман Иван Мазепа еще при жизни был подвергнут анафеме со стороны православной церкви Московии.

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