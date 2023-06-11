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В Києво-Печерській лаврі вперше відправлено панахиду за гетьманом Мазепою

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. В Києво-Печерській лаврі вперше за історію її існування молилися за упокій гетьмана Івана Мазепи. Про це повідомив ректор Відкритого православного університету Георгій Коваленко у Facebook, пише УНН

В Києво-Печерській лаврі вперше відправлено панахиду за гетьманом Мазепою

Цитата

«Сьогодні в Лаврі вперше публічно помолилися за упокій гетьмана Івана Мазепи.

Духовну і історичну справедливість відновлено. А ще ми почули про те, що ЮНЕСКО допоможе реставрації збудованої коштом Мазепи Всіхсвятської церкви, а Національний заповідник планує відкриття музею Мазепи в Онуфріївській вежі, яку разом з мурами довкола Верхньої Лаври також побудовано гетьманом.

Також сьогодні зі сховищ на декілька годин було винесено деякі реліквії Лаври, подаровані їй Мазепою, і оригінал гравюри, на якій є прижеттєвий портрет гетьмана», - повідомив Коваленко.

Він додав, що це лише початок добрих новин.

Міністр культури України Олександр Ткаченко також повідомив про історичну службу, яка відбулася сьогодні у Лаврі.

«Церква Всіх святих завжди чітко пов’язувалася у свідомості українців з іменем великого гетьмана. «Мазепиною церквою» називалася навіть у путівниках імперських часів. За ініціативи Міністерство культури та інформаційної політики України та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні ми розпочинаємо реставраційні роботи у церкві Всіх святих, аби зберегти безцінний внесок гетьмана в історію українського народу», - повідомив міністр.

Нагадаємо

Гетьмана Івано Мазепу ще за життя було піддано анафемі з боку православної церкви Московії.

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