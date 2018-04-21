В Киеве злоумышленник в маске Человека-паука ограбил кредитное учреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Деснянском районе Киева неизвестный в маске, угрожая ножом ограбил кредитное учреждение. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.
"Вчера, 20 апреля, в Деснянском районе Киева, в кредитное учреждение, зашел неизвестный в маске, угрожал ножом, забрал, по словам работницы, около 1000 гривен и скрылся", - сообщили в пресс-службе.
В полиции добавили, что с места происшествия были изъяты записи камер наблюдения. Кроме того, работали кинологи, но полицейская собака довела правоохранителей только к одному из домов, где следует правонарушителя был утерян.
Нож и маску нашли неподалеку от места происшествия.
Добавим, что по словам источника в правоохранительных органах, злоумышленник ограбил кредитное учреждение в маске известного киногероя Человека-паука.
Напомним, на территории села Первозвановка, что в пригороде Кропивницкого, обнаружили изуродованное тело мужчины.