В Києві зловмисник в масці Людини-павука пограбував кредитну установу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Деснянському районі Києва, невідомий в масці погрожуючи ножем, пограбував кредитну установу. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в місті Києві.
"Вчора, 20 квітня, в Деснянському районі Києва, в кредитну установу, зайшов невідомий в масці погрожував ножем, забрав, за словами працівниці, близько 1000 гривень і втік", - повідомили в прес-службі.
В поліції додали, що з місця події були вилучені записи камер спостереження. Крім того, працювали кінологи, але поліцейська собака довела правоохоронців лише до одного з будинків, де слід правопорушника був загублений.
Ніж і маску знайшли неподалік від місця події.
Додамо, що за словами джерела в правоохоронних органах, зловмисник пограбував кредитну установу в масці відомого кіногероя Людини-павука.
Нагадаємо, на території села Первозванівка, що у передмісті Кропивницького, виявили понівечене тіло чоловіка.