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В Киеве зафиксирован 681 новый случай COVID-19, умерли 22 человека

Киев • УНН

 • 16039 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 681 новый случай заболевания коронавирусом, умерли 22 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

В Киеве зафиксирован 681 новый случай COVID-19, умерли 22 человека

Детали

По данным городского головы, за сутки в столице зафиксировали 681 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 201 209). Среди заболевших 402 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 260 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 8 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 17 лет.

От вируса за прошедшие сутки умерли 22 человека (всего 4 905).

Также сообщается о 88 госпитализированных больных коронавирусом и 144 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели от болезни 848 человек (всего 130 961).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (128), Шевченковском (115) и в Соломенском (110).

Добавим

В Украине по состоянию на 14 мая выявлено 7 562 новых случая коронавирусной болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

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