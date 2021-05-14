У Києві зафіксовано 681 новий випадок COVID-19, померли 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. За минулу добу в Києві зафіксували 681 новий випадок захворювання на коронавірус, померли 22 людини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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За даними міського голови, за добу в столиці зафіксували 681 підтверджений випадок захворювання коронавірусом (загалом 201 209). Серед захворілих 402 жінки віком від 18 до 92 років, 260 чоловіків віком від 18 до 85 років, 8 дівчаток від 2 до 17 років та 11 хлопчиків від 1 до 17 років.
Від вірусу минулої доби померли 22 людини (загалом 4 905).
Також повідомляється про 88 госпіталізованих хворих на коронавірус та 144 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали від хвороби 848 осіб (загалом 130 961).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (128), Шевченківському (115) та в Солом’янському (110).
Додамо
В Україні станом на 14 травня виявлено 7 562 нові випадки коронавірусної хвороби.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.