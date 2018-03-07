В Киеве за нечищеные крыши составлены протоколы на 40 предприятий - КГГА

Общая сумма штрафов может достигать 68 тысяч гривен. В общем усилиями столичных коммунальщиков расчищено от сосулек 1157 кровель. П.Пантелеев напомнил, что к работе по очистке кровель привлечены подразделения КО "Киевзеленстрой", ГоСЧС Украины, КАРС "Киевская служба спасения".

"Сейчас работает 111 работников коммунальных служб, работающих вышки и мы просим пешеходов в эти несколько дней быть максимально внимательными и осторожными, не отпускать детей без присмотра и т.д.", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Напомним, в КГГА сообщили, что в Киеве, 7 марта, ожидается мокрый снег и дождь , на дорогах - гололедица.

"7 марта в Киеве облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах - гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​около 0°", - говорится в сообщении КГГА.