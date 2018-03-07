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В Києві за нечищені дахи складені протоколи на 40 підприємств - КМДА

В Києві за нечищені дахи складені протоколи на 40 підприємств - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Міські інспектори з благоустрою склали адміністративні протоколи на 40 підприємств столиці за нерозчищені дахи. Про це з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

Загальна сума штрафів може сягати 68 тисяч гривень. Загалом зусиллями столичних комунальників розчищено від буруль 1157 покрівель. П.Пантелеєв нагадав, що до роботи з очищення покрівель залучені підрозділи КО “Київзеленбуд”, ДСНС України, КАРС “Київська служба порятунку”.

“Зараз працює 111 працівників комунальних служб, працюють вишки і ми просимо пішоходів у ці кілька днів бути максимально уважними та обережними, не відпускати дітей без нагляду тощо”, — повідомив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, в КМДА повідомили, що в Києві, 7 березня, очікується мокрий сніг і дощ, на дорогах — ожеледиця.
“7 березня у Києві буде хмарно з проясненнями, очікується мокрий сніг і дощ, на дорогах — ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°”, — йдеться в повідомлені КМДА.

Українські Національні Новини

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