В Киеве впервые за 40 лет заработал комплекс фонтанов "Зари и созвездие"

Это памятник архитектуры, включая бассейны и фонтаны в монументальной мозайке и является памятником модернизма.



"Чрезвычайно важно реставрировать те памятники, которые являются историей нашего города. Фонтаны возле Дворца детей и юношества - знаковое место для отдыха киевлян, и мне приятно отметить, что сегодня мы дали новую жизнь этому месту", - отметил Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА.



Реставрационные работы мозаичного комплекса фонтанов начались по поручению городского головы еще в 2017 году. Координатором работ выступил один из авторов мозаики Владимир Мельниченко.



Сооружение Киевского Дворца детей и юношества входит в перечень памятников культуры местного значения. Здание детского учреждения построено в 1962-1965 годах по проекту архитекторов Авраама Милецкого и Эдуарда Бельского. Также к возведению сооружения присоединились художник-монументалист Ада Рыбачук (воспитанница Дворца), Владимир Мельниченко, скульпторы Василий Бородай и Валентин Селибер.



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