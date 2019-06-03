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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 23094 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 44014 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 61965 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116622 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110000 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136726 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144362 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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В Киеве впервые за 40 лет заработал комплекс фонтанов "Зари и созвездие"

В Киеве впервые за 40 лет заработал комплекс фонтанов "Зари и созвездие"

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 • 32537 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. На площади перед Киевским дворцом детей и юношества, по случаю празднования Дня защиты детей, заработал отреставрированный комплекс фонтанов "Зари и Созвездие", передает УНН со ссылкой на Официальный портал Киева.

Это памятник архитектуры, включая бассейны и фонтаны в монументальной мозайке и является памятником модернизма.

"Чрезвычайно важно реставрировать те памятники, которые являются историей нашего города. Фонтаны возле Дворца детей и юношества - знаковое место для отдыха киевлян, и мне приятно отметить, что сегодня мы дали новую жизнь этому месту", - отметил Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА.

Реставрационные работы мозаичного комплекса фонтанов начались по поручению городского головы еще в 2017 году. Координатором работ выступил один из авторов мозаики Владимир Мельниченко.

Сооружение Киевского Дворца детей и юношества входит в перечень памятников культуры местного значения. Здание детского учреждения построено в 1962-1965 годах по проекту архитекторов Авраама Милецкого и Эдуарда Бельского. Также к возведению сооружения присоединились художник-монументалист Ада Рыбачук (воспитанница Дворца), Владимир Мельниченко, скульпторы Василий Бородай и Валентин Селибер.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут учить воплощать проекты общественного бюджета.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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