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З 16 лютого у Києві навчатимуть втілювати проекти громадського бюджету

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Із 16 лютого у Києві стартує "Школа Громадського Бюджету" – волонтерський проект лідерів команд Громадського бюджету за підтримки міської влади, де автори проектів-переможців та розпорядники коштів будуть спільно навчати киян, як втілити ідею у якісний проект. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу, передає УНН з посиланням на КМДА. 

"Школа є постійно діючою освітньою програмою та платформою для об’єднання активних, доброчесних фахівців своєї справи з усіх сторін (громадськість, влада, бізнес) у команди. Тут кожен має можливість поділитися власним досвідом, як позитивним, так і негативним, аби майбутні учасники Громадського бюджету не допускали подібних помилок", – зазначив Микола Поворозник.

За його словами, одне із завдань школи – максимальна підготовка команд та їхніх лідерів подати власні проекти до участі у Громадському бюджеті.

"Учасниками школи може стати кожен охочий змінити місто на краще. Це: активна молодь, чинні або нові команди ГБ, лідери студентського самоврядування, небайдужі мешканці Києва, які хочуть отримувати досвід та знання, щоб змінювати місто на краще. Проект покликаний об’єднати понад 200 тисяч киян та більше 100 активних команд переможців", – розповів Микола Поворозник.

Він окремо наголосив, що 16 лютого об 11:00 у Київському палаці дітей та юнацтва стартує "Школа Громадського бюджету".

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