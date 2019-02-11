З 16 лютого у Києві навчатимуть втілювати проекти громадського бюджету

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Із 16 лютого у Києві стартує "Школа Громадського Бюджету" – волонтерський проект лідерів команд Громадського бюджету за підтримки міської влади, де автори проектів-переможців та розпорядники коштів будуть спільно навчати киян, як втілити ідею у якісний проект. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу, передає УНН з посиланням на КМДА.