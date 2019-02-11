С 16 февраля в Киеве учить воплощать проекты общественного бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. С 16 февраля в Киеве стартует "Школа Общественного бюджета" - волонтерский проект лидеров команд Общественного бюджета при поддержке городских властей, где авторы проектов-победителей и распорядители средств будут совместно обучать киевлян, как воплотить идею в качественный проект. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга, передает УНН со ссылкой на КГГА.
"Школа является постоянно действующей образовательной программой и платформой для объединения активных, добродетельных специалистов своего дела со всех сторон (общественность, власть, бизнес) в команды. Здесь каждый может поделиться своим опытом, как положительным, так и отрицательным, чтобы будущие участники общественного бюджета не допускали подобных ошибок ", - отметил Николай Поворозник.
По его словам, одна из задач школы - максимальная подготовка команд и их лидеров подать собственные проекты к участию в Общественном бюджете.
"Участниками школы может стать каждый желающий изменить город к лучшему. Это: активная молодежь, действующие или новые команды ГБ, лидеры студенческого самоуправления, неравнодушные жители Киева, которые хотят получать опыт и знания, чтобы менять город к лучшему. Проект призван объединить более 200000 киевлян и более 100 активных команд победителей ", - рассказал Николай Поворозник.
Он отдельно подчеркнул, что 16 февраля в 11:00 в Киевском дворце детей и юношества стартует "Школа Общественного бюджета".