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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72814 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 99500 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134425 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133160 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131159 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125736 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 162890 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145315 просмотра

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С 16 февраля в Киеве учить воплощать проекты общественного бюджета

С 16 февраля в Киеве учить воплощать проекты общественного бюджета

Киев  •  УНН

 • 5743 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. С 16 февраля в Киеве стартует "Школа Общественного бюджета" - волонтерский проект лидеров команд Общественного бюджета при поддержке городских властей, где авторы проектов-победителей и распорядители средств будут совместно обучать киевлян, как воплотить идею в качественный проект. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга, передает УНН со ссылкой на КГГА.

"Школа является постоянно действующей образовательной программой и платформой для объединения активных, добродетельных специалистов своего дела со всех сторон (общественность, власть, бизнес) в команды. Здесь каждый может поделиться своим опытом, как положительным, так и отрицательным, чтобы будущие участники общественного бюджета не допускали подобных ошибок ", - отметил Николай Поворозник.

По его словам, одна из задач школы - максимальная подготовка команд и их лидеров подать собственные проекты к участию в Общественном бюджете.

"Участниками школы может стать каждый желающий изменить город к лучшему. Это: активная молодежь, действующие или новые команды ГБ, лидеры студенческого самоуправления, неравнодушные жители Киева, которые хотят получать опыт и знания, чтобы менять город к лучшему. Проект призван объединить более 200000 киевлян и более 100 активных команд победителей ", - рассказал Николай Поворозник.

Он отдельно подчеркнул, что 16 февраля в 11:00 в Киевском дворце детей и юношества стартует "Школа Общественного бюджета".

Украинские Национальные Новости

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Киев

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