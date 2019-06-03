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В Києві вперше за 40 років запрацював комплекс фонтанів "Зорі та сузір'я"

В Києві вперше за 40 років запрацював комплекс фонтанів "Зорі та сузір'я"

Київ • УНН

 • 32537 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. На площі перед Київським палацом дітей та юнацтва, з нагоди святкування Дня захисту дітей, запрацював відреставрований комплекс фонтанів "Зорі та Сузір'я", передає УНН з посиланням на Офіційний портал Києва.

Це пам'ятка архітектури, яка включає басейни та фонтани в монументальній мозайції та являється пам'яткою модернізму.

"Надзвичайно важливо реставрувати ті пам’ятки, які є історією нашого міста. Фонтани біля Палацу дітей та юнацтва – знакове місце для відпочинку киян, і мені приємно відзначити, що сьогодні ми дали нове життя цьому місцю", – зазначив Валентин Мондриївський, заступник голови КМДА.

Реставраційні роботи мозаїчного комплексу фонтанів розпочалися за дорученням міського голови ще у 2017 році. Координатором робіт виступив один із авторів мозаїки Володимир Мельниченко.

Споруда Київського Палацу дітей та юнацтва входить до переліку пам’яток культури місцевого значення. Будівля дитячого закладу зведена у 1962-1965 роках за проектом архітекторів Авраама Мілецького та Едуарда Більського. Також до зведення споруди долучились художники-монументалісти Ада Рибачук (вихованка Палацу), Володимир Мельниченко, скульптори Василь Бородай та Валентин Селібер.

Раніше повідомлялося, що у Києві навчатимуть втілювати проекти громадського бюджету.

Українські Національні Новини

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Київ

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