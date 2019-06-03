В Києві вперше за 40 років запрацював комплекс фонтанів "Зорі та сузір'я"

Це пам'ятка архітектури, яка включає басейни та фонтани в монументальній мозайції та являється пам'яткою модернізму.



"Надзвичайно важливо реставрувати ті пам’ятки, які є історією нашого міста. Фонтани біля Палацу дітей та юнацтва – знакове місце для відпочинку киян, і мені приємно відзначити, що сьогодні ми дали нове життя цьому місцю", – зазначив Валентин Мондриївський, заступник голови КМДА.



Реставраційні роботи мозаїчного комплексу фонтанів розпочалися за дорученням міського голови ще у 2017 році. Координатором робіт виступив один із авторів мозаїки Володимир Мельниченко.



Споруда Київського Палацу дітей та юнацтва входить до переліку пам’яток культури місцевого значення. Будівля дитячого закладу зведена у 1962-1965 роках за проектом архітекторів Авраама Мілецького та Едуарда Більського. Також до зведення споруди долучились художники-монументалісти Ада Рибачук (вихованка Палацу), Володимир Мельниченко, скульптори Василь Бородай та Валентин Селібер.



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