В Киеве состоялась Хода матерей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Киеве состоялось торжественное шествие посвященное Дню матери, передает корреспондент УНН.
Хода началась в 11 утра возле Михайловского собора. В мероприятии приняли участие преимущественно матери и родственники погибших воинов АТО, женщины среднего и пожилого возраста, и люди, которые решили поддержать акцию.
Колонна двигалась от Михайловской площади, через Софийскую площадь на ул. Владимирскую, после чего вышла на бульвар Тараса Шевченко и завершилась во Владимирском соборе. Участники шествия держали в руках портреты погибших воинов АТО/ООС. Во главе колонны шли курсанты Национальной Академии внутренних дел, которые несли десятиметровый флаг Украины, на котором были написаны имена и фамилии погибших на Востоке Украины.
Организаторы преследовали цель почтить матерей и поднять статус празднования Дня матери на государственный уровень в Украине, а также привлечь внимание общества к проблемам матерей погибших воинов АТО/ООС, многодетных матерей, матерей с онкозаболеваниями детьми.
Колонну сопровождала машина патрульной полиции, полиция диалога, а также парамедики. Движение автомобилей по улице Владимирская и ул. Т. Шевченко было частично ограничено на время проведения мероприятия.
Как сообщал УНН, в Украине сегодня отмечают День матери.