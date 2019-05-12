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В Києві відбулася Хода матерів

В Києві відбулася Хода матерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. В Києві відбулася урочиста хода присвячена Дню матері, передає кореспондент УНН.

Хода розпочалася об 11 ранку біля Михайлівського собору. У заході взяли участь переважно матері та родичі загиблих воїнів АТО, жінки середнього та похилого віку, та люди які вирішили підтримати акцію.

Колона рухалася від Михайлівської площі, через Софійську площу на вул. Володимирську, після чого вийшла на бульвар Тараса Шевченка і завершилася у Володимирському соборі. Учасники ходи тримали у руках портрети загиблих воїнів АТО/ООС. На чолі колони йшли курсанти Національної Академії Внутрішніх Справ , які несли десятиметровий прапор України, на якому були написані імена та прізвища загиблих на Сході України.

Організатори мали на меті вшанувати матерів та підняти статус святкування Дня матері на державний рівень в Україні, а також привернути увагу суспільства до проблем матерів загиблих воїнів АТО/ООС, багатодітних матерів, матерів з онкохворими дітьми.

Колону супроводжувала машина патрульної поліції, поліція діалогу, а також, парамедики. Рух автомобілів вулицею Володимирська та вул. Т. Шевченка було частково обмежено на час проведення заходу.

Як повідомляв УНН, в Україні сьогодні відзначають День матері

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