В Киеве уровень заторов достиг 8 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Из-за непогоды весь Киев стоит в пробках в 8 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение затруднено в центральной части Киева, в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.
Также движение затруднено на Окружной дороге и подъездах к Киеву, на бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов, проспектах Победы, Николая Бажана, Романа Шухевича и на Подоле.
Также заторы наблюдаются на мосту Патона, Московском мосту, в районе Дарницкого площади.
Напомним, по прогнозу синоптиков, в субботу, 3 марта, в результате перемещения активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия - сильный снег, местами с дождем, метели.