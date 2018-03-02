В Киеве уровень заторов достиг 8 баллов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58776 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70570 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73481 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105931 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99831 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104294 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111291 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122743 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134237 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Киеве уровень заторов достиг 8 баллов

В Киеве уровень заторов достиг 8 баллов

Киев  •  УНН

 • 10316 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Из-за непогоды весь Киев стоит в пробках в 8 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Также движение затруднено на Окружной дороге и подъездах к Киеву, на бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов, проспектах Победы, Николая Бажана, Романа Шухевича и на Подоле.

Также заторы наблюдаются на мосту Патона, Московском мосту, в районе Дарницкого площади.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в субботу, 3 марта, в результате перемещения активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия - сильный снег, местами с дождем, метели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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