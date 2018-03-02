В Києві рівень заторів досяг 8 балів

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Через негоду весь Київ стоїть у заторах в 8 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.

Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, в району станцій метро "Дружби народів", "Либідська", "Палац Україна", "Олімпійська", "Університет", "Театральна", "Золоті ворота", "Кловська", "Майдан незалежності", "Хрещатик", "Контрактова площа, "Поштова площа" та інші.

Також рух ускладнений на Кільцевій дорозі та під'їздах до Києва, на бульварах Лесі Українки та Дружби Народів, проспектах Перемоги, Миколи Бажана, Романа Шухевича та на Подолі.

Також затори спостерігаються на мосту Патона, Московському мосту, в районі Дарницької площі.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у суботу, 3 березня, внаслідок переміщення активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови - сильний сніг, подекуди з дощем, хуртовини.

Українські Національні Новини

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