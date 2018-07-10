В Киеве началось прощание с Левко Лукьяненко

Проститься с общественным деятелем пришли некоторые чиновники и народные депутаты.



После того, как завершится церемония прощания, тело Лукьяненко перевезут в Владимирский Собор в Киеве, где в 12:00 состоится отпевание за упокой, а в 13:30 известного украинского диссидента похоронят на Байковом кладбище в столице.



Напомним, Левко Лукьяненко умер 7 июля, не дожив полутора месяцев до своего 90-летия.



Вчера старейшая жительница Европы и Италии умерла в Италии на 117-м году жизни.



