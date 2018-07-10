В Києві почалося прощання з Левком Лук’яненком

Попрощатися з громадським діячем прийшли деякі чиновники та народні депутати.



Після того, як завершиться церемонія прощання, тіло Лук’яненка перевезуть до Володимирського Собору в Києві, де о 12:00 відбудеться відспівування за упокій, а о 13:30 відомого українського дисидента поховають на Байковому кладовищі в столиці.



Нагадаємо, Левко Лук’яненко помер 7 липня, не доживши півтора місяця до свого 90-річчя.



Вчора найстарша жителька Європи та Італії померла в Італії на 117-му році життя.



