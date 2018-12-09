В Киеве начали украшать Новогоднюю елку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Главную елку страны начали украшать в Киеве. Сегодня планируют развесить все гирлянды, а также установить верхушку, завтра - игрушки, передает корреспондент УНН.
Главную новогоднюю елку на Софийской площади планируют зажечь 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.
Высота елки составит примерно 25 метров, ее украсят тысячами игрушек в холодных цветах. Всего на Софийской площади будет размещено около 3 километров гирлянд.
Особенностью нынешней елки будет экран, через который посетители ярмарки смогут передать поздравления.
Как сообщал УНН, суммарная стоимость полностью укомплектованной елки составляет 2 миллиона 700 тысяч гривен.