В Києві почали прикрашати Новорічну ялинку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Головну ялинку країни почали прикрашати у Києві. Сьогодні планують розвісити всі гірлянди, а також встановити верхівку, завтра – іграшки, передає кореспондент УНН.
Головну новорічну ялинку на Софійській площі планують засвітити 19 грудня о 19:00, на день Святого Миколая.
Висота ялинки складатиме приблизно 25 метрів, її прикрасять тисячами іграшок у холодних кольорів. Усього на Софійській площі буде розміщено близько 3 кілометрів гірлянд.
Особливістю цьогорічної ялинки буде екран, через який відвідувачі ярмарку зможуть передати привітання.
Як повідомляв УНН, сумарна вартість повністю укомплектованої ялинки становить 2 мільйони 700 тисяч гривень.