В Киеве начали активно расчищать крыши зданий от сосулек

"На прошлой неделе выпало около 40 сантиметров снега. Мы сейчас завершаем работу на дорогах и тротуарах и приступаем к расчистке снега, накопившегося на крышах зданий. Прогноз, что мы имеем сегодня, свидетельствует о том, что температура будет колебаться. Будет таять снег и есть большая угроза падения льда и снега с крыш. Это опасность для граждан, для авто, припаркованные под домами. Поэтому сейчас в городе сформирован 35 бригад, задействовано 30 автовышек. Работает более 100 сотрудников жилищно-коммунальных служб", - сказал Пантелеев.

К этой работе привлечены подразделения "Киевзеленстроя", Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, "Киевская аварийно-спасательная служба". По словам Пантелеева, за период последнего снегопада составлен 450 протоколов на нарушителей, сумма штрафов может достигать более 700 тыс. грн.

Напомним, в течение недели в Украину вернется тепло, во всех областях дневная температура будет с отметкой плюс.