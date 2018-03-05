В Києві почали активно розчищати дахи будівель від бурульок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Наразі в Києві понад 100 комунальників та 30 вишок розчищають дахи будівель від бурульок та снігу. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Петро Пантелєєва, передає УНН.
"Минулого тижня випало близько 40 сантиметрів снігу. Ми зараз завершуємо роботу на дорогах і тротуарах та приступаємо до розчищення снігу, що накопичився на дахах будівель. Прогноз, що ми маємо на сьогодні, свідчить про те, що температура коливатиметься. Буде танути сніг і є велика загроза падіння криги й снігу з дахів. Це небезпека для громадян, для авто, що припарковані під будинками. Тому зараз у місті сформовано 35 бригад, задіяно 30 автовишок. Загалом працює понад 100 працівників житлово-комунальних служб", - сказав Пантелєєв.
До цієї роботи залучені підрозділи "Київзеленбуду", Державної служби України з надзвичайних ситуацій, "Київська аварійно-рятувальна служба". За словами Пантелєєва, за період останнього снігопаду складено 450 протоколів на порушників, сума штрафів може сягати понад 700 тис. грн.
Нагадаємо, протягом тижня в Україну повернеться тепло, в усіх областях денна температура буде з позначкою плюс.