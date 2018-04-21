В Киеве на спортивной площадке прогремел взрыв

"В 8.04 ч на линию 102 обратился мужчина, который сообщил, что в доме по ул. Пожарского в Днепровском районе услышал хлопок, похожий на взрыв. На вызов прибыли взрывотехники, которые проводят тщательный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в полиции.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, в Деснянском районе Киева н евидомий в маске угрожая ножом ограбил кредитное учреждение.