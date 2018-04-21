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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Києві на спортивному майданчику пролунав вибух

Київ • УНН

 • 11802 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Дніпровському районі Києва на спортивному майданчику пролунав вибух. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України в місті Києві, передає УНН.

В Києві на спортивному майданчику пролунав вибух

"О 8:04 на лінію 102 звернувся чоловік, який повідомив, що в будинку по вул. Пожарського у Дніпровському районі почув хлопок, схожий на вибух. На виклик прибули вибухотехніки, які проводять ретельний огляд. На місці виявлені деталі саморобного вибухового пристрою. Внаслідок події ніхто не постраждав", - повідомили в поліції.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, в Деснянському районі Києва невідомий в масці погрожуючи ножем пограбував кредитну установу.

Українські Національні Новини

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