В Києві на спортивному майданчику пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Дніпровському районі Києва на спортивному майданчику пролунав вибух. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України в місті Києві, передає УНН.
"О 8:04 на лінію 102 звернувся чоловік, який повідомив, що в будинку по вул. Пожарського у Дніпровському районі почув хлопок, схожий на вибух. На виклик прибули вибухотехніки, які проводять ретельний огляд. На місці виявлені деталі саморобного вибухового пристрою. Внаслідок події ніхто не постраждав", - повідомили в поліції.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Нагадаємо, в Деснянському районі Києва невідомий в масці погрожуючи ножем пограбував кредитну установу.