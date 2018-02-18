В Киеве из-за ДТП парализовано движение скоростного трамвая
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Киеве на Борщаговке из-за дорожно-транспортного происшествия парализовано движение скоростного трамвая, сообщает корреспондент УНН.
Предварительно известно, что автомобиль Mercedes двигаясь по дороге зацепил автомобиль Ford Focus, после чего пробил ограждение линии скоростного трамвая и перевернулся.
Сейчас на месте происшествия работают представители полиции и коммунальных службе. Движение трамваев заблокирован. По предварительной информации, травмы получили водитель Ford Focus.
Напомним, в столице на улице Елены Телиги столкнулись две маршрутки, которые ехали в попутном направлении. В результате ДТП пострадали 12 человек, двое доставлены в больницу.